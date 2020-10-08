Нальчик, , 12:23 — REGNUM В Кабардино-Балкарии из-за коронавируса включат раньше срока отопление в жилых домах и других объектах. Такое поручение отдал 7 октября в ходе рабочего совещания с главами районных администраций и городских округов, прошедшего в режиме видеоконференции, глава республики Казбек Коков. Причина досрочного старта работы котельных — коронавирус.

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"В связи с отмечаемым ростом случаев заболевания COVID-19 главам администраций районов рекомендовано в ближайшее время рассмотреть вопрос досрочного запуска отопления во всех муниципалитетах Кабардино-Балкарии», — говорится в сообщении пресс-службы руководителя региона.

Напомним, в последние недели в Кабардино-Балкарии, как и в целом по всей России, наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией. Вчера, 7 октября, было зафиксировано 60 новых носителей коронавируса. Такие показатели последний раз были отмечены в конце июня 2020 года.