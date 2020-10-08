Липецк, , 12:21 — REGNUM В Липецкой области 8 октября подтверждено 50 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 6464 положительных теста.

За весь период наблюдения 5578 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 29 — за последние сутки. 49 человек скончались. Один новый летальный случай зарегистрирован за последние сутки.

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