Джакарта, , 12:20 — REGNUM В Индонезии зафиксировали рекордное увеличение ежедневных случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна — все новости»

Согласно данным целевой группы по борьбе с пандемией, за последние сутки в стране выявили 4850 носителей SARS-CoV-2.

По состоянию на 8 октября 2020 года в Индонезии подтвердили 320 564 случаев заражения SARS-CoV-2.

Между тем, за сутки в Индонезии от коронавируса скончались 118 человек. Эпидемия унесла жизни 11 580 человек в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Украина договорились о сотрудничестве по производству вакцины против туберкулеза, которое принесет пользу обоим государствам.

Подробнее в материале: Индонезия и Украина протестируют вакцину от туберкулеза против COVID-19

Читайте развитие сюжета: В Индонезии назвали сроки восстановления розничной торговли