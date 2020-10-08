Ижевск, , 12:19 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 8 октября провели 405 224 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 4667 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 3909 исследований.

Напомним, ранее максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на 4 октября — 4783 исследования. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2020 года, составляет 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались еще трое жителей республики. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 112 человек.