Волгоград, , 12:31 — REGNUM В Волгоградской области 8 октября выявлены 143 носителя коронавируса — это на два больше, чем за предыдущие сутки. Скончались два пациента, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В больницах с подозрением на инфекцию находятся 4376 взрослых и 68 детей. Всего в регионе подтверждено 16 тыс. 164 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 14 тыс. 181 человек, из них 199 выписаны за последние сутки.

Зарегистрировано два летальных исхода. Таким образом, в Волгоградской области от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 158 человек.