Махачкала, , 12:26 — REGNUM Доследственная проверка проводится в Дагестане после крупной автоаварии с участием школьного микроавтобуса, сообщили ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. Проверка по данному факту организована и прокуратурой республики, о чем сообщается на странице ведомства в Instagram.

ДТП произошло накануне, 7 октября, на федеральной автодороге «Кавказ» около поселка Рыбалко в Кизлярском районе Дагестана. Участниками происшествия стали пять автомобилей: три грузовика, легковая машина и «Газель», в которой ехали школьники. По уточненным данным, погибли трое взрослых, еще 14 человек, в том числе десять детей, пострадали.

В СК предполагают, что авария произошла из-за «ненадлежащего исполнения соответствующими должностными лицами своих обязанностей, ответственными за техническую исправность транспортного средства, выпускаемого на линию». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В прокуратуре Дагестана сообщили, что в ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований безопасности дорожного движения, в том числе качеству предрейсового контроля технического состояния транспортных средств.

Ранее в главном управлении МВД по Дагестану сообщили, что причиной данного ДТП, по предварительным данным, стал выезд одного из грузовиков на встречную полосу.

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