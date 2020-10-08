Ульяновск, , 12:19 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом в 1,7 раза больше числа выздоровевших, составив соответственно 148 и 87. Об этом свидетельствуют обновлённые данные оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 8 октября, всего в Ульяновской области лабораторно подтверждено 16 600 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 148. В настоящее время продолжают лечение 2639 пациентов с коронавирусом.

С начала пандемии выздоровели в регионе 13 788 пациентов, из них за последние сутки — 87. Доля выздоровевших в настоящее время составила 83,1%.

Новых летальных исходов нет. Напомним, всего в Ульяновской области скончались 173 пациента с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области программу реабилитации в санаториях, которую проходят медицинские работники, организуют и для волонтеров. Старт намечен на октябрь, планируемое число участников — 250.

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