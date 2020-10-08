Кемерово, , 12:17 — REGNUM В Кемеровской области вводится цифровая маршрутизация для обслуживания пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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"Система здравоохранение Кузбасса сегодня претерпевает серьёзные изменения. Так, первичное звено переходит на цифровую платформу маршрутизации пациентов. Люди не должны ездить к врачу на общественном транспорте, с температурой, стоять в очереди в поликлиниках. Записаться на приём и получить консультацию сегодня можно по телефону. Поэтому сейчас в медицинских организациях региона усиливаем работу call-центров», — отметил губернатор Сергей Цивилёв в ходе отчетной пресс-конференции сегодня, 8 октября.

Для решения проблемы очередей в детских поликлиниках временно изменены правила выдачи справки об отсутствии у ребёнка инфекционного заболевания. Теперь в больницу нужно приходить только, если ребёнок отсутствовал в школе или детсаду более 5 дней, а не один, как ранее.

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