Москва, , 12:21 — REGNUM За истекшие сутки на территории России ещё 7054 пациента вылечились от COVID-19 и в результате этого общее число выздоровевших превысило 1 млн. Об этом 8 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Отмечается, что на сегодняшний день общее число вылечившихся от нового заболевания в стране составляет 1 002 329.

Кроме этого, сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончался 191 пациент и потому суммарное количество летальных исходов в стране достигло 22 056.

Также указывается, что за минувшие сутки в стране было выявлено 11 493 новых заразившихся коронавирусом и теперь общее число подтвержденных случаев SARS-CoV-2 достигло 1 260 112.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в России за сутки от COVID-19 вылечились 6699 пациентов.