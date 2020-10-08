Псков, , 12:16 — REGNUM Губернатор Псковской области поблагодарил жителей за дисциплину во время пандемии. В регионе отмечается спад числа зараженных. За прошедшие сутки в области было выявлено всего 37 инфицированных, это на 12 случаев меньше, чем сутками ранее. Об этом 8 октября на своей странице в одной из социальных сетей сообщил глава Псковской области Михаил Ведерников.

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По данным регионального оперативного штаба, всего с начала пандемии в области было выявлено 5855 инфицированных, из них на сегодняшний день 4169 уже выздоровели, в том числе 28 человек были выписаны за прошедшие сутки. При этом 66 пациентов скончались от последствий COVID-19.

«Сегодня заметный спад числа зараженных. Ваша дисциплина и ответственность помогает спасти жизни», — обратился к жителям региона Михаил Ведерников.

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