Ярославль, , 12:13 — REGNUM Жители дома на улице Батова в Ярославле положительно оценивают решение о расселении здания, пострадавшего от взрыва в августе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Миронов на встрече с жителями пострадавшего дома Yarregion.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 октября с жильцами встретился губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

«Мы встречу эту очень ждали, на мой взгляд, встреча была очень конструктивной. Мы получили ответы на все вопросы. В основном волновало, признают ли наш дом аварийным, предоставят ли нам новое жилье и возможно ли проживание в гостинице до момента расселения, чтобы нам не бегать по съёмному жилью. Я общаюсь с жильцами ежедневно, и они находят в доме новые трещины. Конечно, мы рады тому, что нас расселяют», — сказала жительница дома Екатерина Калиниченко.

С момента взрыва при контроле органов исполнительной власти региона проведены три экспертизы. Последняя экспертиза позволила сделать вывод об аварийном состоянии дома.

«Многие спрашивают, зачем были нужны три экспертизы. Во-первых, мы не могли рисковать жизнью и здоровьем людей, объект тщательно проверяли. Во-вторых, для выделения нового жилья нужны серьёзные средства. Мы должны были собрать убедительные доказательства того, что без расселения не обойтись. Теперь у нас есть основания для обращения в федеральный резервный фонд с просьбой о выделении средств для покупки новых жилых помещений. Сказал на встрече, скажу и вам — процесс расселения будет небыстрым, поэтапным. Но решение принято, и оно окончательное. Доведем дело до конца. Подчеркну ещё раз, в своих решениях мы руководствуемся исключительно интересами и безопасностью людей. Их здоровьем и благополучием», — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

По мнению руководства ярославского регионального отделения общероссийского народного фронта, губернатор услышал мнение жителей пострадавшего дома.

«Губернатор сделал важный шаг, вступил в открытый диалог с жителями, ответил на все вопросы. Ситуация, действительно, непростая. Если на расселение 12 квартир необходимо 30 млн рублей, то для расселения всех 120 квартир сумма увеличивается на порядок. Найти эти деньги в период пандемии непросто. Правительство области будет обращаться за помощью в федеральный резервный фонд. Мы со своей стороны поддержим это по каналам ОНФ. Губернатор поступил как государственный деятель, нужно было провести все экспертизы, чтобы выработать свою позицию. Принято взвешенное, верное решение», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель Ярославского регионального отделения ОНФ Анатолий Упадышев.

Общественник полагает, что расселять дом экономически более целесообразно, чем пытаться его восстановить. Быстро это не произойдёт, но в итоге жители выиграют.

«Понятно, что люди сейчас терпят неудобства, связанные с проживанием в гостинице или у родственников, затем будет переезд. Но в итоге, я думаю, для жителей это будет плюс. Все-таки дом был построен 40 лет назад. Думаю, люди ничего не потеряют», — рассказал Анатолий Упадышев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа в Ярославле на улице Батова, дом 5 корп. 2 произошёл 21 августа. В результате три человека погибли и четверо пострадали. Взрыв полностью разрушил несколько квартир во втором подъезде 3-подъездного 10-этажного дома.

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