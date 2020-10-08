Москва, , 12:12 — REGNUM В России на сегодняшний день отсутствуют случаи одновременного заражения коронавирусом и гриппом. Об этом 8 октября в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Нет. На сегодняшний день таких случаев не видим», — подчеркнула глава федеральной службы.

Попова отметила, что в настоящее время случаи забоелвания гриппом в России единичны.

«Даже двух последовательных совместно связанных по эпидемиологии случаев гриппа мы еще не видим. Поэтому сегодня таких наблюдений, к счастью, нет», — сказала глава Роспотребнадзора.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребандзора Анна Попова заявила об усложнении в России ситуации с коронавирусом. Так, темпы распространения инфекции ускорились в 60 регионах страны. Стабильной обстановка остаётся только в 20 субъектах РФ.

Попова указала на необходимость жителям России соблюдать ранее установленные из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничения и требования и отнестись к этому с полной ответственностью, в противном случае придётся принимать какие-то другие меры.