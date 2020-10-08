Курск, , 12:11 — REGNUM В Курской области 8 октября зарегистрировано 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на четыре больше, чем было подтверждено 7 октября, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 8607 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 6938 пациентов, в том числе 20 — за последние сутки. Скончались 58 человек. Новых летальных случаев подтверждено не было.

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