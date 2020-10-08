Ижевск, , 12:11 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 8 октября выявили 116 новых случаев заражений коронавирусом. Накануне сообщалось о 117 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 6275 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 69 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 4158 человек. 112 человек скончались от последствий заражения коронавирусом, трое — за минувшие сутки.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время является 2005 человек. Из их числа 1311 жителей Удмуртии находятся в удовлетворительном состоянии, 617 — в состоянии средней степени тяжести, 77 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии учреждения общественного питания временно приостановят работу в ночные часы. Так, все рестораны, кафе, столовые и другие организации общепита не будут работать с 23:00 до 7:00 по местному времени. Однако в эти часы может быть организована доставка или приготовление навынос.