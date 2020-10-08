Екатеринбург, , 12:37 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё шесть смертей от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Показатель остался в границах предыдущих дней. 6 октября 2020 года власти сообщали о семи летальных случаях от COVID-19, 7 октября — о пяти.

Теперь в регионе подтверждено 633 случая смерти от новой коронавирусной инфекции. Сколько больных COVID-19 скончались от других болезней, в штабе не уточняют.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 30 526 случаев заражения коронавирусом.

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