Москва, , 12:06 — REGNUM На сегодняшний день в России практически отсутствуют случаи заражения гриппом. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Нет. На сегодняшний день таких случаев не видим. В России на сегодняшний день и случаи гриппа единичны», — сказала Попова.

По её словам, медики не отмечают даже двух идущих друг за другом и связанных по эпидемиологии случаев гриппа: «Поэтому сегодня таких наблюдений, к счастью, нет».