Нижний Новгород, , 12:06 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности.

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«К сожалению, в регионе растет уровень заболеваемости. Коронавирус представляет особую опасность для пожилых граждан, для беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Они наиболее подвержены риску заражения и тяжело переносят болезнь. Считаю правильным, чтобы в этот сложный период они по возможности не покидали дом и поберегли свое здоровье», — пояснил Никитин.

Так, с 12 по 25 октября гражданам старше 65 лет, беременным женщинам и лицам с хроническими заболеваниями необходимо соблюдать режим самоизоляции. На этот период можно оформить листы нетрудоспособности.

Кроме того, руководителям хозяйствующих субъектов необходимо обеспечить перевод на дистанционный режим работы офисных сотрудников, а также тех, кто относится к группе риска.

В организациях со среднесписочной численностью более 500 сотрудников необходимо обеспечить разное время начала рабочего дня, его окончания, перерывов на обед — с интервалом не менее 45 минут. Штат предприятий должен быть поделен на три группы.

«В срок до 15 октября 2020 года организации должны разместить в личном кабинете на сервисе «Карта жителя Нижегородской области» сведения об исполнении этих требований и обеспечивать еженедельную актуализацию соответствующих данных», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне губернатор предупреждал, что планирует внести изменения в указ в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом. За неделю количество ковидных коек в стационарах увеличилось на треть — до 3150.

«К сожалению, много сложных пациентов. Нам снова нужно мобилизоваться и дисциплинироваться», — пояснил Никитин.

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