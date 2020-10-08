Саратов, , 12:07 — REGNUM За минувшие сутки в Саратовской области от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались двое мужчин. Информацию о новых летальных исходах подтверждает облминздрав 8 октября.

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68-летнего мужчину на 7 сутки заболевания госпитализировали к больницу и перевели в реанимацию на неинвазивную, а затем на инвазивную ИВЛ. В течение 30-ти суток врачи боролись за жизнь пациента. На ИВЛ мужчина находился 22 дня. Проводимая терапия оказалась безуспешной. Осложняли лечение несколько сопутствующих заболеваний — хронический бронхит и артериальная гипертензия.

59-летний мужчина был госпитализирован на 2 сутки заболевания с поражением легких на 92%. В госпитале пациент провел 8 суток, 7 суток на ИВЛ. Кроме этого, мужчина страдал флеботромбозом верхних конечностей и артериальной гипертензией.

На сегодняшний день, 8 октября, от коронавируса скончались 118 жителей Саратовской области.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 8 октября коронавирус выявлен у 16 560 человек, за сутки инфекцию подтвердили еще у 139 жителей региона. Накануне инфицированы были 142 пациента. Выздоровели с начала пандемии 11 294 человека, за сутки — 149 пациентов.

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