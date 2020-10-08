Пермь, , 12:04 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 8 октября, летальный исход зафиксирован у шести пациентов, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Четверо скончались от COVID-19, еще двое — от сопутствующих заболеваний, сообщает портал permkrai.ru.

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С начала пандемии в регионе жертвами последствий COVID-19 стали 504 человека. В 199 случаях причиной смерти пациентов, у которых выявлен коронавирус, названы сопутствующие заболевания, в 305 — коронавирусная инфекция.

С конца марта в Прикамье выявлено 10 525 носителей SARS-CoV-2. В регионе отмечен рост заболеваемости. Суточный показатель выявляемых случаев заражения превышает число выздоровлений: 95 против 52 — на 8 октября.

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