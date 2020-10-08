Белгород, , 12:09 — REGNUM В Белгородской области 8 октября зарегистрировали 74 новых носителей коронавируса, что на пять случаев превышает показатель прошедших суток. Выздоровели ещё 112 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Всего в регионе подтверждено 9410 случаев заражения инфекцией. Завершили лечение выздоровлением 8447 человек.

В России за стуки выявлены 11 тыс. 493 носителя коронавируса.