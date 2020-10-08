Ростов-на-Дону, , 12:03 — REGNUM В Ростовской области за сутки снизилась нагрузка на COVID-стационары. В настоящее время лечение в госпиталях получают 1 тыс. 724 пациента (днём ранее было занято 1 тыс. 797 коек. Прим. ИА REGNUM).

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"Лечение в стационарах получают 1 тыс. 724 пациента. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 107 человек», — говорится в оперативной информации, опубликованной на сайте донского правительства.

12 тыс. 560 жителей региона находятся под медицинским наблюдением и соблюдают режим самоизоляции.

С начала пандемии в Ростовской области после заражения коронавирусом выздоровели 18 тыс. 917 пациентов. Они получали медпомощь как в стационарах, так и амбулаторно. Жертвами COVID-19 стали 559 человек, страдавшие хроническими заболеваниями.

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