Москва, , 12:03 — REGNUM Граждане РФ возвращаются домой после зарубежного отдыха с коронавирусом. Об этом 8 октября сообщила руководитель Роспотребнадзора России Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

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По её словам, в ведомстве отслеживают ситуацию при помощи мониторинга.

«К сожалению да, такие случаи есть. Есть такие семейные случаи, когда оба родителя и ребёнок — все едут с коронавирусом с отдыха», — сказала Попова.