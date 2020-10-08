Москва, , 12:02 — REGNUM Ушедший на карантин патриарх Московский и всея Руси Кирилл находится в хорошем состоянии и продолжает свою работу дистанционно. Об этом заявил в своём телеграм-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

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«Предстоятель Русской Церкви находится в добром здравии, чувствует себя хорошо, продолжает работать в дистанционном режиме», — написал Легойда.

По его словам, что поступок патриарха, изолировавшегося в связи с контактом с больным COVID-19, является примером заботы об окружающих в условиях пандемии коронавируса.

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