Пермь, , 12:02 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 8 октября, выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом. Среди носителей SARS-CoV-2 один ребенок и 94 взрослых: 34 мужчины и 60 женщин, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19

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Ежедневно суточный показатель выявляемых случаев заражения становится все больше. Напомним, на 7 октября он составлял 94 случая. На сегодняшний день ежесуточный прирост составил 0,9%, коэффициент распространения — 1,09 (на 7 октября — 1,07).

С начала пандемии в Пермском крае выявлено 10 525 случаев заражения коронавирусом. Скончались 504 пациента с COVID-19. Оправились от болезни 7 133 пациента. Продолжают лечиться в стационарах 1 472 человека.

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