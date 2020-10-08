Москва, , 12:02 — REGNUM Противоэпидемические меры, уже действующие в России, эффективны, и при их соблюдении новые мероприятия не потребуются. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде, показанном 8 октября на телеканале «Россия 24».

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Избежать введения новых ограничительных мер очень несложно, отметила Попова, для этого нужно только следовать уже существующим правилам. Практика показала их эффективность.

Говорить о наступлении новой волны эпидемии не стоит. В России продолжается процесс, который начался ещё весной, добавила глава Роспотребнадзора.

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