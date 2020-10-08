Рязань, , 12:03 — REGNUM 58 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Рязанской области 8 октября — на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Выписаны 22 пациента.

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С начала пандемии в регионе выявили 8589 носителей коронавируса. Ещё 65 положительных тестов находятся на подтверждении. Выздоровели 6864 человека.

По данным федерального оперативного штаба, за сутки скончался один пациент. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 53 человека.