Москва, , 11:57 — REGNUM В случае соблюдения нынешних ограничительных мер жителям РФ удастся избежать ужесточения правил. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Избежать принятия [новых ограничительных] мер очень несложно: нужно соблюдать те требования, которые сегодня есть», — сказала Попова.

По её словам, практика показывает, что соблюдение текущих мер является эффективным способом.