Чебоксары, , 11:55 — REGNUM В Чувашии суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом почти сравнялось с число выздоровевших, составив соответственно 34 и 31. Новых летальных исходов нет. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 8 октября, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 8823 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 34. Из них выздоровели 7416 пациентов, или 84,1% от общего числа подтверждённых случаев заражения. За последние сутки выписан 31 пациент.

В настоящее время в республике продолжают лечение 1307 пациентов с коронавирусом.

Новых летальных исходов в Чувашии нет. Напомним, всего с начала пандемии в республике умерли 100 пациентов с COVID-19.

Отметим, что чувашские волонтеры-медики организуют образовательные школы по различным направлениям: по общему уходу за пациентами, профилактике, донорству.