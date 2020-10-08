Москва, , 11:54 — REGNUM Пандемия изменила желания жителей России при покупке недвижимости. Если ранее они чаще покупали квартиры, то сейчас большинство (42%) предпочтёт купить собственный дом, приводит результаты исследования Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

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Из тех, кто хочет приобрести индивидуальный дом, 12% выбрали бы коттедж в коттеджном посёлке, 4% — таунхаус (часть жилого дома с отдельным входом для каждой семьи).

Выбрали бы квартиру в многоквартирном доме 33%. Комнату/несколько комнат в коммунальной квартире готовы купить лишь 1% опрошенных. Затрудняются ответить 8%.

Опрос проведен в конце августа — начале сентября 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 53 регионах России. Статпогрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России в 2021 году выделит 12 млрд рублей на меры по снижению средней ипотечной ставки.

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