Москва, , 11:53 — REGNUM Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в России усложняется.

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"Совершенно очевидно, что эпидемиологическая ситуация в России усложняется», — сказала она 8 октября в эфире телеканала «Россия 24».

По её словам, в Роспотребнадзоре «готовились к этому».

«Мы понимали и мы объясняли, что осенняя пора всегда связана с сезонным подъёмом любых острых респираторных вирусов, которые вызывают острые распираторные же заболевания», — сказала Попова.