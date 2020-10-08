Пенза, , 11:58 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 8 октября коронавирусная инфекция подтвердилась у 11 660 человек, за сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получили еще 105 пензенцев. Минувшим днем носителем инфекции стал 101 пациент. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего с момента начала наблюдения выздоровели 9 453 человека, за сутки — 161 пациент. 137 заболевших скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, эпидемическая ситуация в России, связанная с распространением коронавирусной инфекции, осложняется. В настоящее время примерно в 60 субъектах России отмечен рост заболеваемости COVID-19. «Плохим знаком» является рост заболеваемости COVID-19 среди пожилых людей, так как пациенты старше 60 лет переносят инфекцию тяжелее. При этом чаще всего по-прежнему болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет.

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