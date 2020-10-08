Москва, , 11:43 — REGNUM Обвиняемые по делу об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева останутся под стражей еще два месяца. Решение о продлении ареста принял Басманный суд Москвы.

По данным пресс-службы суда, восемь арестованных, в том числе Исса Накастхоев, Хасан Полонкоев, Аслан Полонкоев, Али Картоев и другие лица, проходящие по делу об убийстве полицейского и его брата, будут находиться в СИЗО до начала декабря 2020 года.

Заседание суда прошло в закрытом режиме, прессу и родных пустили лишь на оглашение решения, сообщает «Кавказский узел». По данным издания, расследование продлено до 12 января.

Напомним, глава Центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат были убиты во дворе жилого дома в Москве 2 ноября 2019 года. Причиной преступления глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал желание запугать правоохранителей и посеять панику среди населения, а также «принудить сотрудников правоохранительных органов отказаться от сбора доказательств в отношении руководителей и членов террористического сообщества».