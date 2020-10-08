Красноярск, , 11:43 — REGNUM По состоянию на 8 октября в Красноярском крае коронавирус выявлен у 21 049 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 167 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперштабе.

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Выздоровели ещё 87 человек. За весь период в крае уже излечились 15 826 пациентов.

За всё время в регионе проведено 1 034 366 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки в Красноярском крае было выявлено 158 носителей коронавируса.

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