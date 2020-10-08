Оренбург, , 11:42 — REGNUM В Оренбургской области с 28 сентября по 5 октября отмечен рост розничной цены на бензин. Подорожал бензин всех марок. Средняя стоимость литра автомобильного бензина составила 45,77 рубля (рост 1,2%), сообщает Оренбургстат.

Стоимость бензина марки АИ-92 выросла с 43,01 до 43,07 рубля (рост 0,1%), АИ-95 — с 47,06 до 47,16 рублей (рост 0,2%), АИ-98 — с 51,70 до 51,87 рубля (рост 0,3%). Ценник на дизтопливо увеличился на одну копейку, литр стоит 47,84 рубля.

Стоит отметить, что розничные цены на автомобильный бензин в регионе были стабильны с конца августа. Примечательно, что во второй половине августа бензин марки АИ-95 подешевел на 0,5%.

Добавим, топливно-энергетический комплекс Оренбургской области занимает ведущее положение в структуре промышленного производства. На долю организаций, осуществляющих добычу сырой нефти, природного газа и предоставляющих услуги в области добычи полезных ископаемых, приходится 34,7% основных фондов и 44,6% отгруженной продукции, выполненных работ (услуг) области, вклад в валовой региональный продукт составляет 17,2%.

На долю Оренбургской области в общероссийском производстве приходится 3,9% нефтедобычи. Однако регион остается в лидерах среди субъектов ПФО по дороговизне автомобильного бензина. В сентябре 2020 года Оренбуржье по стоимости на топливо уступало только Перми (45,91 рубля за литр), Кирову (45,89 рубля) и Нижнему Новгороду (45,83 рубля).