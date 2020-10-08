Екатеринбург, , 12:37 — REGNUM В Свердловской области подтвердили новые 184 случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Показатель — рекордный почти за два месяца. Для сравнения, 7 октября 2020 года сообщалось о 179 новых носителях вируса.

Коронавирус выявили у жителей Режа, Асбеста, Екатеринбурга (сразу 122 случая), Ирбитского района, Слободо-Туринского муниципального района, Каменска-Уральского, Сухого Лога, Кушвы, Красноуральска, Красноуфимска, Ачитского городского округа, Верхней Пышмы, Полевского, Сысертского и Арамильского городских округов, Нижнего Тагила, ЗАТО Свободный, Верхнесалдинского, Невьянского, Бисертского, Ивдельского городских округов, Краснотурьинска, Волчанска, Серова, Сосьвы, Верхотурья, Тугулымского городского округа, Байкаловского муниципального района и Камышлова.

Теперь в регионе подтверждено 30 526 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области ужесточили контроль за ношением масок.

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