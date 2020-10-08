Москва, , 11:37 — REGNUM За минувшие сутки в РФ выявили 11 493 случая заражения коронавирусом. Об этом 8 октября сообщили в оперативной штабе Москвы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки зарегистрировано на 378 случаев больше, чем днём ранее, когда выявили 11 115 случаев.

Лидером по числу заражений является Москва — 3323 случая. Далее следуют Петербург — 461, Подмосковье — 433, Ростовская область — 261.

Всего в России выявили 1 260 112 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии.