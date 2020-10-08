Астрахань, , 11:33 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 8 октября подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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10 августа скончался мужчина 1938 года рождения, 12 августа — женщина 1978 года рождения. Заключительные диагнозы были установлены патологоанатомическим бюро после проведения исследований и ПЦР-диагностики.

Всего скончались 126 человек.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 6819 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.

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