Москва, , 11:24 — REGNUM Жители России должны соблюдать ранее установленные из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничения и требования и отнестись к этому с полной ответственностью, в противном случае придётся принимать какие-то другие меры. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1» заявила глава Роспотребандзора Анна Попова.

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Попова отметила, что ситуация с коронавирусом в России становится всё более тревожной. Так, темпы распространения инфекции ускорились в 60 регионах страны. Стабильной обстановка остаётся только в 20 регионах.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что распространение инфекции связано с тем, что сейчас многие жители страны вернулись из отпусков с коронавирусом.

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При этом в образовательных учреждениях ухудшения ситуации с COVID-19 не наблюдается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев заявил, что вторая волна коронавируса в Москве превзойдёт весенние показатели в два — три раза. При этом, по его словам, регионы, избежавшие первой волны, могут столкнуться с непростой ситуацией.

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