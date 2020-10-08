Махачкала, , 11:23 — REGNUM Хищение бюджетных денег выявлено в подведомственном министерству труда и социального развития Дагестана республиканском реабилитационном центре «Надежда». Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили ИА REGNUM 8 сентября в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным надзорного органа, в 2017 году и. о. директора центра «Надежда» принял местную жительницу на должность врача-невролога в стационарное отделение учреждения. С сентября 2017 по июнь 2019 года ей начислялась заработная плата.

Между тем проверка показала, что фактически женщина не работала в этом реабилитационном центре. Таким образом, должностные лица учреждения, оформив фиктивный трудовой договор, похитили бюджетные средства в размере свыше 620 тыс. рублей.