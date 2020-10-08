Ульяновск, , 11:16 — REGNUM В Ульяновской области программу реабилитации, которую проходят медицинские работники, организуют и для волонтеров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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В области в рамках проекта «Спасибо медикам» более 860 медицинских работников, которые заняты в противоэпидемиологических мероприятиях, прошли реабилитацию в санаториях региона. Региональные власти отмечают, что это позволяет не только укрепить здоровье врачей, но и «восстановить психоэмоциональное состояние». Также в оздоровительном проекте были задействованы 230 членов семей медицинских работников.

Отметим, что проект включает не только санаторное лечение, но и различные тематические экскурсии. По последним данным, их посетили около 500 медицинских работников.

Ульяновские власти отмечают, что на октябрь намечен старт проекта, предусматривающий оздоровление волонтеров, также задействованных в мероприятиях по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Ожидается, что около 250 добровольцев смогут пройти реабилитацию в местных санаториях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области будут вручать знак губернатора «За вклад в развитие добровольческой деятельности имени Светланы Анурьевой». Награда носит имя 19-летней уроженки посёлка Карсун, которая, несмотря на тяжёлое заболевание, до последнего помогала людям в условиях пандемии коронавируса — в частности, развозила продукты одиноким пенсионерам, отрабатывала поступающие заявки. 29 июня президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Светланы Анурьевой орденом Пирогова (посмертно).