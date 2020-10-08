Пермь, , 11:10 — REGNUM В Пермском крае за неделю отмечен рост числа школьных классов, которые закрыли на карантин из-за выявленных случаев заражена коронавирусом. Как сообщает краевой минздрав, на 8 октября ограничительные меры действуют в 64 школах региона. В образовательных учреждениях закрыто по одному классу.

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В каждой из этих школ выявлено по одному случаю заноса инфекции из семейных очагов. Контактировавшие с зараженными одноклассниками дети разобщены, находятся под наблюдением врачей и продолжают обучение в дистанционном режиме.

Напомним, на 1 октября по одному классу было закрыто в 51 школе. За последнюю неделю (с 1 октября) к аудиторным занятиям вернулись ранее разобщенные ученики классов в 26 школах, расположенных в Перми, Верещагино, Барде, Лысьве и Краснокамске.

На сегодняшний день карантин действует в 11 детских садах, где закрыто по одной группе, а также семи ссузах и 11 вузах.

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