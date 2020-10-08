Москва, , 11:09 — REGNUM На сегодняшний день более 20 российских субъектов находятся на стадии первого подъёма заболеваемости COVID-19. Об этом на конференции «Молекулярная диагностика и биобезопасность» заявил директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

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"21 субъект РФ находится на стадии первого подъема заболеваемости», — сказал Акимкин.

По его словам, эти субъекты расположены в основном в Сибирском и Приморском федеральных округах, а также в Республике Крым.