Москва, , 11:10 — REGNUM На дистанционный формат работы в России перешло более 100 школ. Об этом министр просвещения России Сергей Кравцов 8 октября рассказал ТАСС.

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В процентном выражении их количество составляет 0,27% от общего числа школ, подчеркнул глава Минпросвещения РФ.

«Есть сегодня 108 школ, которые закрыли занятия непосредственно в зданиях школы и перевели учащихся на домашнее обучение с дистанционными технологиями», — сказал Кравцов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минпросвещения РФ заявил, что каждый второй ребёнок в России имеет те или иные проблемы со здоровьем.

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