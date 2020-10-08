Найроби, , 11:06 — REGNUM Медицинские маски будут бесплатно предоставляться нуждающимся школьникам в Кении. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на заявление представителя министерства образования Кении.

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Министр образования Джордж Магоха заявил, что правительство начнет направлять средства индивидуальной защиты в государственные школы начиная с четверга, 8 октября.

Напомним, что работа школ в Кении возобновится с 12 октября. Первыми к занятиям вернутся ученики выпускных классов начальной и средней школы.

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