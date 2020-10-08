Москва, , 11:04 — REGNUM Контакты пожилых людей с детьми во время пандемии коронавируса могут быть опасными. Об этом заявил директор НМИЦ здоровья детей Минздрава России, профессор Андрей Фисенко.

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"Ещё один важный момент — постарайтесь ограничить контакты детей с родственниками старше 60 лет. Это может быть опасно для пожилых», — цитирует Фисенко пресс-служба Минздрава РФ.

Он призвал соблюдать меры предосторожности, избегать посещения с детьми общественных мест, носить маски, чаще мыть руки и пользоваться санитайзерами, «но без фанатизма».