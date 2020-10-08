Петрозаводск, , 11:06 — REGNUM В Карелии из-за выявленных случаев заражения коронавирусом вновь полностью закрыли и перевели на дистанционное образование школу в поселке Элисенваара. Об этом 8 октября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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Напомним, школу в этом поселке закрывали на двухнедельный карантин 15 сентября.

Помимо нее, на дистанционное образование переведены учащиеся нескольких классов в школах других населенных пунктов: по одному классу в школах в поселках Новая Вилга и Идель, а также села Рыбрека.

«Три группы в детском саду № 11 также выведены на карантин из-за коронавируса», — уточнил глава республики.

При этом ученики школы в поселке Ляскеля, двух классов Ломоносовской гимназии и одного класса школы №39 в Петрозаводске вернулись к очному обучению.

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