Цхинвал, , 11:00 — REGNUM 12 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Южной Осетии за последние сутки. Об этом 8 октября сообщает агентство «Рес» со ссылкой на главного санитарного врача республики Марину Кочиеву.

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«За сутки проведено 34 исследования, 12 показали положительный результат. Это десять граждан нашей республики и двое российских военнослужащих», — рассказала врач журналистам.

Она также сообщила, что с начала пандемии в республике выявили 123 случая заражения SARS-CoV-2, проведено более 5,7 тыс. тестов на коронавирус. Кочиева добавила, что рост числа носителей коронавируса был ожидаем и напомнила необходимости соблюдать масочный режим.

Стоит отметить, что в Южной Осетии до середины сентября в течение двух месяцев не выявляли новых случаев заражения коронавирусом. После того, как была открыта граница с Россией, в республике выявили 33 новых носителей SARS-CoV-2.

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