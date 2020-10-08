Майкоп, , 10:58 — REGNUM Работы по строительству нового водозабора начались в русле реки Цицы в Адыгее. Для стабилизации уровня воды в накопителях в Майкопе с 8 октября вводится почасовой график подачи воды, сообщается на сайте администрации города.

Полноценная подача воды жителям столицы Адыгеи будет осуществляться с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00. Ограничения продлятся до особого распоряжения.

В мэрии добавили, что проект по строительству водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам Майкопского района и Майкопарассчитан на три года. Ожидается, что ввод объекта в эксплуатацию стабилизирует качество подаваемой воды, а также снизит вероятность возникновения сбоев в системе водоснабжения в случае дефицита воды в горных источниках.