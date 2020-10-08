Петрозаводск, , 10:58 — REGNUM В Республике Карелии от осложнений, вызванных COVID-19, умер 40-й пациент. В Республиканской инфекционной больнице скончался житель Петрозаводска, 1967 года рождения. Об этом 8 октября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

По его словам, пациенту было всего 52 года, однако сопутствующие тяжелые хронические заболевания не позволили его организму справиться с инфекцией.

«Всего с начала пандемии от коронавируса в республике умерли 40 человек. Смертность от коронавируса в Карелии составляет 6,5 случая на 100 тысяч населения. Это гораздо ниже показателя по России — 14,9 случая на 100 тысяч населения», — отметил губернатор.

За прошедшие сутки в Карелии было выявлено 72 новых носителя SARS-CoV-2, что на шесть случаев больше, чем сутками ранее. Среди новых инфицированных — восемь детей. При этом только у 51 человека есть признаки инфекции, остальные — бессимптомные.

В числе новых случаев 48 выявлены в Петрозаводске, три в Прионежском районе, шесть в Кондопоге, один в Беломорске, три в Питкяранте. По одному новому случаю выявлено в поселках Волома Муезерского района, Надвоицы Сегежского района и Лахкколампи Суоярвского района. Еще два в Костомукше и шесть в Сортавальском районе.

«В стационарах находятся 182 человека, из них в состоянии средней тяжести — 178, за сутки их количество увеличилось на 12 человек, тяжелых — 1, на одного меньше, чем сутками ранее, на аппарате ИВЛ — три человек, это на одного больше, чем сутками ранее», — пояснил Парфенчиков.

Всего за время пандемии коронавирусная инфекция в Карелии была выявлена у 4464 человек, в том числе у 512 детей. На сегодняшний день 3639 человек выписаны, в том числе 45 — за последние сутки.

С внебольничной пневмонией в Карелии с 1 апреля госпитализировано 1422 человека, в том числе 12 человек за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода, 79 человек умерли. За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не было.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карелии суточный прирост коронавируса составил 66 случаев