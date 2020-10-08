Тюмень, , 10:52 — REGNUM В Тюмени закрыт один из корпусов поликлиники № 5 на улице Николая Чаплина в связи с эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщает портал 72.ru.

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«Осложнение эпидобстановки в первую очередь связано с ОРВИ, в том числе и потому, что большое количество медицинского персонала тоже болеет и находится на больничном», — пояснили изданию в бластном департаменте здравоохранения.

Точные сроки открытия корпуса не называются. В департаменте сообщают, что поликлиника откроется, когда «появятся условия для полноценной организации рабочего процесса».